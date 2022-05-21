رفع كفاءة النظافة حول مدارس القاهرة مع بدء امتحانات الإعدادية

تواصل أجهزة محافظة القاهرة، بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل ومديرية التعليم والأحياء، متابعة الإجراءات بشأن امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021-2022، للاطمئنان على سير العمل، وضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس التي تجرى بها الامتحانات، ورفع جميع الإشغالات من حولها، حرصاً على الصحة العامة وسلامة الطلاب، وفق توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

استعدادات امتحانات الإعدادية بالقاهرة

وفي سياق متصل، تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود الأحياء بالمرور على كافة المدارس، ومتابعة اللجان ومراجعة كافة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال الطلاب، واتخاذ التدابير الاحترازية المتوفرة بتلك المدارس.

ومن جانبه، قام ناصر رمضان، رئيس حي 15 مايو، بالمرور الميداني علي المدارس، لمتابعة أعمال النظافة، ورفع الإشغالات حول المدارس والطرق المؤدية لها في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية في نطاق الحي، ومتابعة سير عملية الامتحانات في مدرسة «عباس محمود العقاد» بالمجاورة 10، ومدرسة «عبد المنعم رياض» بالمجاورة 20، ومدرسة «محمد فريد» في المجاورة 11.

كما تم أيضاً متابعة أعمال النظافة أمام مدرسة «طه حسين» بالمجاورة 3، وأكد رئيس حي 15 مايو أنه يجري المرور على باقي المدارس بشكل مستمر للمتابعة، وإزالة أي مخلفات، وحل أي مشكلة تظهر على الفور.

إزالة المخلفات ورفع مستوى النظافة

وأوضح «رمضان» أنه تنفيذاً للتوجيهات بضرورة رفع المخلفات المتراكمة، ومتابعة حالة النظافة بالمدينة، لاستعادة المظهر الحضاري، تم متابعة أعمال النظافة بالمجاورة 3، وتفريغ صناديق القمامة ببعض مجاورات الحي، عن طريق شركة النظافة بجهاز مدينة 15 مايو.

التعامل مع سقوط شجرة بحي طرة

كما تلقت غرفة العمليات بحي طرة بلاغاً بسقوط شجرة، على كورنيش النيل، وعلى الفور تم إبلاغ إدارة التشجير، وانتقلت قوات من الحماية المدنية إلى مكان سقوط الشجرة، وتمكنت من التعامل معها، وتقطيعها إلى أجزاء صغيرة لسهولة نقلها، وتسيير حركة المرور.

وقام عمال إدارة التشجير وفرع هيئة النظافة بإزالة أثار سقوط الشجرة وتحميلها على سيارات نقل، لنقلها بعيداً عن المنطقة، وأكدت المهندسة جيهان جادو، رئيس حي طرة، أنه لم ينتج أي أصابات بسبب سقوط الشجرة، حيث لم يتصادف مرور أحد من الأهالي وقت شقوطها.