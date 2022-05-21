إصابة 10 أشخاص في انقلاب «تروسيكل» على طريق مطروح الإسكندرية

أصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث انقلاب دراجة نارية «تروسيكل» على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، أمام مقابر المعظمة الألمانية، في نطاق مركز ومدينة العلمين، بعد ظهر اليوم السبت، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفي، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء وحالات مصابي الحادث

استقبل مستشفى العلمين النموذجي جميع مصابي حادث طريق مطروح الدولي الساحلي، وهم: «كامل كمال كامل»، 50 سنة، ومقيم في المنيا، و«عمرو يوسف توفيق»، 29 سنة، مقيم في المنوفية، و«كرولس نجيب صواميل»، 37 سنة، مقيم في المنيا، و«حسام رشاد مكلين»، 22 سنة، مقيم في أسيوط، و«مجدي سعد يعقوب»، 29 سنة، مقيم في أسيوط، و«ميلاد محروس جورج»، 49 سنة، مقيم في المنيا، و«بسام رشاد مكلين»، 30 سنة، مقيم في أسيوط، و«كرولس ميلاد محروس»، 14 سنة، مقيم المنيا، و«علاء عبدالعزيز جمعة»، 29 سنة، مقيم في البحيرة، و«جمعة محمد جمعة»، 30 سنة، مقيم في المنيا.

وتبين أن جميع المصابين يعانون إصابات متفرقة في الجسم ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وسحجات متفرقة في الجسم وكسور في الجسم، وجارٍ تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين واستكمال الأشعة والفحوصات والتحاليل.

الشرطة تعاين موقع الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة العلمين وضباط من الإدارة العامة للمرور وشرطة تأمين الطريق الساحلي إلى موقع الحادث، ويجري فحص موقع الحادث والتعرف على أسبابه والكشف عن ملابسات وقوعه، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.