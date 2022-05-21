منى عبدالغني وهبة الأباصيري تنعيان سمير صبري: تركيبة لن تتكرر (فيديو)

نعت مقدمتا برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، الذي يعرض على قناة CBC، الفنان سمير صبري، الذي وافته المنية أمس الجمعة، وذلك في أول حلقة من البرنامج في هذا الأسبوع.

وقالت الإعلامية منى عبدالغني: «للأسف نبدأ هذا الأسبوع بخبر وفاة أستاذ سمير صبري، كان فنانا شاملا، ولا يحتاج إلى أن نتكلم عنه، كان دائما ما يدعم الجميع في مرضهم، مثل تحية كاريوكا ونادية لطفي، ولم يكن يتأخر على أحد، تركيبة لن تتكرر مرة أخرى، رحمه الله، نهايته تشبه نهاية الفنان أحمد زكي الذي كان يقيم في فندق أيضًا، أتمنى أن ندعو لهما بالرحمة والمغفرة».

خبر مؤلم وحزين

من ناحيتها، قالت الإعلامية هبة الأباصيري: «استيقظنا بالأمس على خبر وفاة الفنان المصري العالمي بعد مشوار فني حافل، وهو خبر مؤلم وحزين، نتحدث عن واحد من أهم أعمدة الفن في العالم العربي كله، أمتعنا بأعمال فنية كثيرة ومتنوعة مثل التمثيل والغناء والفوازير».

دعم أجيالا متعاقبة من النجوم

وأشارت، إلى أن سمير صبري دعم أجيالا متعاقبة من نجوم الفن، وكان بصمة في خريطة الفن المصري والعربي، موضحةً: «كان بصمة قائمة في حد ذاتها، ورحل عن عمر ناهز 86 سنة بعد فترة من إصابته بعدة أمراض، خرج من المستشفى وأقام في فندق شهير، وقابل وجه الكريم في الفندق».

وأكدت، أنه ترك بصمات لا يمكن أن تُنسى، فقد تميز بالثقافة والحضور والشياكة: «عندما يقابل أي شخص، كان يتعامل بشياكة».