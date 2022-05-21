أخبار فلسطين.. الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على سكان غزة والشيخ جراح

أوضاع مضطربة تعيشها الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث شهد حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس عملية إطلاق نار من قبل مستوطن استهدفت شابا فلسطينيا أصيب على إثرها بجروح، ونقل إلى المستشفى مساء اليوم السبت، فيما لم يتبين وضعه الصحي حتى لحظة كتابة الخبر، وفقاُ لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

اعتداءات على سكان حي الشيخ جراح

وحول التفاصيل فإن عملية إطلاق النار كانت خلال محاولة عدد من الشبان المقدسيين التصدي لعمليات سطو من المستوطنين واعتداءاتهم على أهالي الحي لسلب ممتلكاتهم وتخريبها، وهو الأمر الذي بات يتكرر في الحي المقدسي العريق.

إطلاق الغاز وحالات اختناق للفلسطينيين

وفي بلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة أصيب عدد من الفلسطينيين، بحالات اختناق، بعد أن أطلق جنود الاحتلال باتجاههم قنابل الغاز المسيل للدموع، وبحسب مصادر طبية فلسطينية فقد جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولم تتوقف انتهاكات قوات الاحتلال عند ذلك الحد، إذ قامت في وقت سابق اليوم، بفتح النار وإطلاق قنابل الغاز تجاه الأراضي الزراعية شرق محافظتي غزة وخان يونس جنوب القطاع، إضافة إلى إطلاقها النار تجاه الصيادين في بحر رفح.

وفي وقت سابق أشارت تقارير دولية تعرض الحكومة الإسرائيلية لانتكاسة خطيرة، وذلك عندما أعلنت عضوة الكنيست عن حزب ميرتس غيداء ريناوي الزعبي أنها لن تكون جزءًا من الائتلاف.

في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لبيد، كتبت ريناوي الزعبي: «دخلت السياسة لأنني رأيت نفسي مبعوثًا للمجتمع العربي الذي أمثله، قبل عام انضممت إلى الائتلاف، عملت بجد واجتهاد لنجاحها، لأنني اعتقدت أن الشراكة اليهودية العربية في مثل هذا التحالف يمكن أن تقدم بديلاً حقيقيًا للحكم ونافذة أمل حقيقية للمجتمع العربي، وطريقة جديدة للمساواة والكرامة، لسوء الحظ، خلال الأشهر القليلة الماضية، خلال الأشهر القليلة الماضية الأسباب اختار رؤساء الائتلاف تعزيز جانبهم الأيمن».