«المتهم في القفص وغياب الضحايا».. مشاهد من محاكمة «البنك» مستريح أسوان

«أين ذهبت الملايين؟» ذلك السؤال المحير الذي تردد على ألسنة ضحايا مستريح أسوان، مصطفى البنك، الذي اتهم بالنصب على آلاف المواطنين هناك وأخذ مليارات الجنيهات منهم، بحجة توظيفها وتشغيلها وإعادتها لهم بقيمة أكبر، ولكن الجميع فوجئ أنهم كانوا ضحايا كذبة كبيرة ووهم عاشوا فيه وضاع بسببه «تحويشة العمر»، قبل القبض على «البنك» منذ أيام، لتكون أولى جلسات محاكمته اليوم، فيما نسب إليه من تهم.

مصطفى البنك في قفص الاتهام ومقيد بالحديد

محكمة جنايات قنا الاقتصادية شهدت الظهور الأول لـ مصطفى البنك مستريح أسوان بعد الجدل الكبير الذي شهدته الآونة الأخيرة لما فعله المتهم بالضحايا، فمثل في قفص الاتهام ومعه 6 آخرين بتهمة النصب على أهالي أسوان فى مئات الملايين، في محاولة منهم لعدم ظهور وجوههم مختبئين خلف الكمامة وينظرون للأرض هربًا من تصوير الكاميرات.

غياب الضحايا عن محاكمة مستريح أسوان

وشهدت المحاكمة غياب ضحايا مصطفى البنك عن الجلسة، على الرغم من حالة الاحتقان الكبيرة والغضب مما فعله معهم، وأرجع المتواجدون هناك السبب في ذلك إلى أن المحاكمة في قنا وليست في أسوان، ولكن في وقت جلسة النطق بالحكم سيكونون حاضرين.

محامي المستريح: الفلوس هترجع لصحابها

أحمد حسن، محامي مصطفى البنك، فجَّر مفاجأة في تصريحات لـ«الوطن»، قائلًا إن موكله لم يحصل على أموال نقدية من الضحايا، بل حصل على رؤوس ماشية، لافتًا إلى أن المحاضر المحررة ضده تخطت ألفي محضر.

ووعد المحامي بأنه سيتم حصر ممتلكاته للعمل على بيعها ورد أموال الضحايا: «فلوس الضحايا مضاعتش وكل واحد هيرجعله أصل فلوسه لحد عنده».

تأجيل محاكمة مستريح أسوان

وقررت محكمة قنا الاقتصادية تأجيل محاكمة 6 متهمين في واقعة مستريح أسوان لجلسة غد الأحد، لصدور قرار بتأييد قرار النائب العام بالتحفظ على اموال المتهمين وعدم التصرف بها من عدمه، وذلك وسط حراسة أمنية مشتركة من قوات أمن أسوان وقنا، ومحاولة لتخفي «البنك» داخل القفص من كاميرات الصحفيين.