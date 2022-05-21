التصريح بدفن طالبة بالإعدادية شنقت نفسها لعدم حل الامتحان بالشرقية

أقدمت طالبة على إنهاء حياتها شنقاً داخل منزل أسرتها في قرية «التلين»، التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، بسبب عدم قدرتها على الإجابة على أسئلة الامتحانات اليوم السبت، فيما قررت الجهات المختصة التصريح بدفن الجثمان، بعد انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وتحديد سبب الوفاة.

إخطار مدير أمن الشرقية بانتحار طالبة شنقاً

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة منيا القمح، بوفاة طفلة تُدعى «ندا ج. ف. م.»، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، شنقاً داخل غرفتها بمنزل أسرتها في قرية «التلين»، بدائرة المركز.

العثور على الفتاة مشنوقة داخل غرفتها

انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة منيا القمح لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن المتوفية كانت توجهت إلى إحدى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية لأداء الامتحانات، ثم عادت إلى المنزل في حالة نفسية سيئة، ودخلت إلى غرفتها، وبعد فترة عثرت عليها أسرتها مشنوقة داخل غرفتها.

مرور الطالبة بحالة سيئة لعدم حل الامتحان

وبسؤال أفراد الأسرة، أفادوا بأنها كانت تمر بحالة نفسية سيئة، بسبب عدم قدرتها على الإجابة عن أسئلة الامتحانات بشكل جيد.

تم تحرير محضر بالواقعة وجرى نقل الجثة الى مشرحة مستشفى منيا القمح المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن بعد انتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة، ويجري تسيلم جثمان الفتاة إلى ذويها لتشييعها إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة في القرية.