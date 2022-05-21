«الزراعة»: 60% من الثروة الحيوانية موجودة مع صغار المربين 

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن القيادة السياسية مهتمة بشكل كبير بالتنمية المستدامة لثروتنا الحيوانية والداجنة، لافتا إلى أن هذا الاهتمام ظهر جليًا في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة خلال تفقده مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي.

سليمان: الدولة مهتمة بالاقتصاد الزراعي والإنتاج الحيواني

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، على فضائية «DMC»، أن الدولة مهتمة بالاقتصاد الزراعي والإنتاج الحيواني في كافة الظروف، حيث إنه خلال جائحة فيروس كورونا بالرغم من معاناة كافة دول العالم من مشكلات تتعلق بالأمن الغذائي وتوافر المنتجات الغذائية من مصادرها، إلا أن أسعار المنتجات في مصر كانت ثابتة ومستقرة.

واستطرد: «الدولة اتخذت عددا من الإجراءات والمشروعات كان هدفها إحداث التنمية المستدامة وليس اللحظية لثرواتنا الحيوانية متمثلة في المشروع القومي للبتلو والمشروع القومي لتطوير مراكز تجميع الألبان والمشروع القومي لرفع كفاءة وتحسين معدلات أداء مزارع الدواجن».

رئيس قطاع الثروة الحيوانية: الدولة تسهل استيراد العجلات ثنائية الغرض

وأوضح أن ما يقارب الـ60% من الثروة الحيوانية المصرية تتواجد مع صغار المربين، لذا تهتم الدولة وبشدة بهؤلاء، والعمل على تنميتهم وثرواتهم بشكل مستدام، موضحًا: «الدولة بدأت توفر وتسهل استيراد العجلات ثنائية الغرض والمتميزة في إنتاج اللحوم والألبان لصغار المربين في الاحتياجات الغذائية والقيمة السعرية».

وتابع: «الاهتمام بمراكز تجميع الألبان كان يسبقه اهتمام بعدة قطاعات قبله متمثلة في اهتمام وتوفير وتيسير عملية استيراد عجلات متخصصة في إنتاج الألبان واللحوم لصغار المربين، والقيادة السياسية مهتمة بمراكز تجميع الألبان وتم اعتباره مشروعا قوميا، ووجّه الرئيس السيسي بتحمل الدولة نفقات الحصول على شهادة الاعتماد الدولية».