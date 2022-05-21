عمرو دياب يحيي حفلا في الشيخ زايد.. ويغني مع الجمهور «اللي يمشي يمشي»

أحيا النجم عمرو دياب حفلا غنائيا كبيرا بمدينة الشيخ زايد، وغنى فيه لأول مرة أحدث أغنياته «اللي يمشي يمشي»، التي طرحها منذ أيام قليلة.

اللي يمشي يمشي تتصدر تريند تويتر

وتفاعل الحضور بشكل كبير مع عمرو دياب، ورددوا معه كلمات الأغنية، وحرص عمرو دياب على تقديم فاصل من أجمل وأشهر أغنياته على مدار ساعتين.

ومن ناحية أخرى، تصدرت أغنية اللي يمشي يمشي قوائم الأعلى استماعا على تطبيق أنغامي منذ طرحها.

والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، توزيع توما، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

كلمات أغنية اللي يمشي يمشي

وتقول كلمات الأغنية:

عينىي على ناس أمِنتها

إتأذيت مِنها بعدها

نزلوا مِن نظري

مش حاقول عُذري

دول عالم عارفه نفسها

قلبي ولا طيبته نِفعته

واللي يوم سِكنُه موته

دُنيا بتعرى ياما بتوري

كله على قد نيته

اللى يمشي يمشي زى بعضه

يبقى فضي سكة للى بعده

فى الندالة ناس كتيرة عدوا

دول ما شاء الله

وتعد «اللي يمشي يمشي» ثاني أغنيات الهضبة هذا الصيف بعد طرحه أغنية هتدلع في عيد الفطر.

وطرح دياب خلال شهر رمضان الماضي، أغنيتين ضمن حملات إعلانية، وهما السر واللي بينا حياة.

ومن ناحية أخرى، أحيا الفنان عمرو دياب 3 حفلات في موسم عيد الفطر الماضي بدول الإمارات والكويت والسعودية، وحقق نجاحا كبيرا.

ومن المقرر أن يحيي عدة حفلات في مصر ودول الخليج خلال الأيام المقبلة، بالإضافة لطرح باقي أغنيات ألبومه الجديد.