تعرف على كلمات اغنية اللي يمشي يمشي لـ عمرو دياب

كلمات أغنية اللى يمشي يمشي لـ عمرو دياب، هي من أكثر الجمل بحثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، منذ طرحها فى الساعات الأولى من صباح اليوم على منصة أنغامي التى تعاقد معها دياب بشكل حصري لإذاعة أغنياته.

كلمات أغنية اللى يمشي يمشي لـ عمرو دياب هي للشاعر تامر حسن، أما الألحان من نصيب مدين والتوزيع توما، والتي لاقت رواجا كبيرا بين جمهور الهضبة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، منذ طرحها صباح اليوم، وتتضمن الكلمات:

كلمات أغنية اللى يمشي يمشي لـ عمرو دياب

اللى يمشى يمشى

عينىي على ناس أمِنتها

إتأذيت مِنها بعدها

نزلوا مِن نظري

مش حاقول عُذرىي

دول عالم عارفه نفسها

قلبي ولا طيبته نِفعته

واللي يوم سِكنُه موته

دُنيا بتعرى ياما بتوري

كله على قد نيته

اللى يمشي يمشي زى بعضه

يبقى فضي سكة للى بعده

فى الندالة ناس كتيرة عدوا

دول ما شاء الله

حُب مِين ده كله منفعه

كله بقى عنده أقنعه

مين بقى بَريء مين إدعىّ

مين حاتستثناه؟

اللي حبونا مثلوا

واللي وعودونا كسلوا

يوفوا بوعودهم

والله يسعدهم

واللي له طريق يكمله

اللي ملىّ أيده مِننا

أفتكر نفسهُ حلمنا

فِهمهُ على قده

الغرور واخده

لِسه ما عرِفش طبعنا

اللي شاف نفسه وأفترىّ

واللي بيبيعني فى الدرىّ

واللي مديت له

إيدي وصفيتله

طبعه هو المُشكلة

أرمي ورا ضهرى كُل ده

ايه اللى يجبرني على كده

يلا أشوف نفسي

حبة مِن نفسي

فى إختيار أحلى مِن كده؟

كلمات اغنية اللى يمشي يمشىي لـ عمرو دياب الأكثر بحثا

‎تعد أغنية اللي يمشي يمشي تعد الثانية لعمرو دياب هذا الصيف، إذ طرح في عيد الفطر المبارك المنقضي، أغنية «هتدلع» والتي حققت نجاحا كبيرًا منذ طرحها.