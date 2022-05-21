«الزراعة»: «بص بعين متزنة وشوف اللي بيحصل في البلد»

قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن الأزمة الاقتصادية العالمية والتي عصفت باقتصاديات عدد من الدول الكبرى تجهزت لها مصر بتطوير بنيتها التحتية واستصلاح الأراضي الزراعية للحفاظ على الأمن القومي الغذائي المصري، لافتا إلى أن مصر تسير بمنهجية عبقرية، واضعة أولويات المواطن البسيط نصب أعينها، «بص بعين متزنة وشوف اللي بيحصل في البلد بجد».

فهيم: الأراضي الصحراوية المستصلحة أرض بكر بعيدة عن التلوث

وأضاف «فهيم»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الأراضي الصحراوية المستصلحة جديدا هي أرض بكر بعيدة تماما عن التلوث، ما يؤثر على وجودة المنتجات الزراعية التي يتم زراعتها فيها.

واستطرد: «في الأراضي الزراعية الجديدة للدولة نستخدم فيها منهج الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة ومراقبة الأراضي عبر الأقمار الصناعية، وماكينة حصد القمح بتحصد 50 فدانا خلال الساعة، وده بيوفر الوقت والجهد والتجارب الخاطئة وبيعظم الموارد».

وأوضح أن الدلتا الجديدة تقع في مكان قريب من شبكة الطرق الرئيسية والتي أنشأتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، ومطارات الشحن والمناطق الصناعية الكبرى، كما وسيكون هناك أنشطة صناعية مكملة لضمان استدامة الزراعة في تلك الأراضي الزراعية الجديدة، «ده معناه أنه هيوفر في النقل ويقلل من الهدر وده يقلل التكلفة».

المشروعات فرصة جيدة للشباب

وتابع: «المشروعات فرصة جيدة للشباب أن ينتقوا ويحصلوا على فرص عمل هناك سواء دائمة أو مؤقتة، وهناك فيه فرص كتير جيدة بتسحب جزء كبير من العمالة إلى تلك الأماكن الجديدة بتكنولوجيات زراعية حديثة وخبراء ومنتجات يتم التعامل معها بأدق الوسائل التكنولوجية، والدلتا الجديدة هتضيف كتير جدا للرقعة الزراعية المصرية».