أبواليزيد عن «مستقبل مصر»: استصلاح الأراضي في 4 سنوات بدلا من 30 عاما

قال الدكتور أحمد أبواليزيد أستاذ كلية الزراعة في جامعة عين شمس، إنّ مشروع مستقبل مصر يعتبر من الدعائم المهمة لشعب مصر، حيث يستهدف سد جزء كبير من الفجوة الغذائية وخلق دلتا جديدة للتعامل مع التكدس في الدلتا القديمة.

وأضاف أبواليزيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن «مستقبل مصر» ليس مشروعا زراعيا فقط، لكنه مشروع مجتمع تنموي متكامل، أي أنه مشروع زراعي، لكنه مشروع متكامل يشتمل على 350 ألف فدان مزروعة بأعلى النظم الحديثة التي لم تكن موجودة في مصر من قبل.

جهد رائع

وتابع أستاذ كلية الزراعة في جامعة عين شمس: «لكي يتم استصلاح 350 ألف فدان بهذا الشكل الرائع، فإن هذا يحدث فيما لا يقل عن 30 سنة، ولكن ما حدث أنه تمّ في فترة زمنية تقترب من 4 سنوات، نرى بنية تحتية موجودة في وسط المشروع، وشبكة طرق داخلية، و2 محطة كهرباء، ومحطة معالجة مياه وغيرها».

300 ألف جنيه تكلفة استصلاح الفدان الواحد

وأشار الدكتور أحمد أبو اليزيد، إلى أن استصلاح الفدان الواحد من الـ350 ألف فدان يكلف الدولة ما يقرب من 300 ألف جنيه: «في الماضي كان المستثمر يستغرق 10 سنوات حتى تكون الأرض قابلة للزراعة، ولأول مرة تتدخل الدولة بوضع بنية تحتية متكاملة من طرق وكهرباء ومحطات فرز وتعبئة لتقليل الفاقد وميكنة حديثة حتى جمع المحصول، وكل ذلك يحدث في الأراضي المستصلحة، بالإضافة إلى الصوامع والتصنيع الزراعي».