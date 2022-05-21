ناقد فني: سمير صبري كان متصالحا مع نفسه متفردا في ذاته

قال أحمد سعد الدين، الناقد الفني، إن الفنان الكبير الراحل سمير صبري كان منتشرا على مستوى كل الدول العربية، لافتا إلى أن ما تميز به الفنان الراحل هو تطوره الدائم وثقافته الكبرى وقراءته المتسعة أعطاه مساحة كبرى من الأعمال الفنية والتليفزيونية، «كان عنده فلسفة في الحياة أنه كل يوم يسأل نفسه هل أسعد شخص اليوم؟، ودي فلسفة خلته متصالح مع نفسه ومتفرد».

سعد الدين: الفنان الراحل كان يملك الثقافة واللغات

وأضاف «سعد الدين»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الفنان الراحل كان يملك الثقافة واللغات والسعي الدائم لتطوير ثقافته تلك، كما أنه دخل بوابة الإعلام عن طريق الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، «عبدالحليم لما دخله التليفزيون قاله أنا دخلت النهارده عالم الإعلام، بس عليك أنك تطور من نفسك أو تقعد في البيت، والجملة دي هو منسيهاش».

سعد الدين: سمير صبري حاور الكثير من الأدباء والفنانين العالميين الكبار

واستطرد: «سمير صبري حاور الكثير من الأدباء والفنانين العالميين الكبار، وكان يمتلك الثقافة الجيدة والتطور الرئيسي الذي ساعده في التفرقة بين الشخصيات التي يجري حوارات معها، ما مثَّل قوة وقدرة في المجال الإعلامي ونجاحه فيه».

وأوضح أن الفنان سمير صبري قد ظهر في 140 فيلما، منها 20 فيلما قام بإنتاجها بشخصه، ما أعطاه خطوة كبرى للأمام، «سمير صبري خد خطوة الإنتاج وكانت خطوة مغامرة، وفي بداية السبعينات كان هو والفنان عادل إمام في فيلم البحث عن فضيحة، وترك أثرا في نفوس المواطنين حتى وقتنا الراهن، ومنها صعد إلى مراتب البطولة في الأعمال الفنية والدرامية».