أحمد عقل عن سمير صبري: «فضله على الوسط الفني كبير وصغير»

قال المخرج والفنان أحمد عقل عن الفنان الراحل سمير صبري إن أول فيلم سينما له هو فيلم «جحيم تحت الماء»، مضيفا: «لغاية النهارده الناس لما تقابلني بتقولي أنت بتاع (روق يا أبوعلي) أو سقراط في (العفاريت)».

كواليس جحيم تحت الماء

وأضاف عقل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «لمن يهمه الفن» من تقديم أميرة نور على إذاعة نغم إف إم: «كانوا بيدوروا في فيلم (جحيم تحت الماء) على طفل يكون ابن الفنان سمير صبري رحمة الله عليه، وفي سياق الفيلم والدته أجنبية، فرشحني المخرج أحمد السبعاوي الله يرحمه، والفيلم من إنتاج سمير صبري، وقابلته هو والمخرج نادر جلال، وكانوا لطاف جدا معايا، ومستوعبين إني طفل، وأول مرة أمثل، والفيلم كله مشاهد أكشن، وفي الكواليس كنت سعيد جدا بلطف الأستاذ سمير صبري معايا».

وتابع قائلا: «الفيلم كان أول فيلم مصري بيتصور تحت المياه، وجزء كبير من نجاح الفيلم اتبنى على هذه الدعاية، وأستاذ سمير صبري كان فنان صاحب هدف، كان بينتج للتاريخ مش عشان يكسب فلوس بس، وقام بتصويره سعيد الشيمي».

وعن الفنان سمير صبري، قال الفنان الشاب إنه «فنان كريم وكبير ومؤدب، وطيب، وكان كأنه واحد من أهلي، كان حنون جدا لأن سني كان صغير 6 - 7 سنين ودوري كان بطولة، وغلطتي بتكلف إعادة وفلوس، وهو المنتج ورغم كده كان مثال للطيبة والأخلاق، وكان راقي جدا».

لقاء أحمد عقل وسمير صبري

واختتم قائلا «سمير صبري الله يرحمه كان فخور جدا بيا لما اتقابلنا في ماسبيرو.. وضحك لما لاقاني كبرت وبقيت مخرج.. وطلب مني أرجع أمثل تاني، وهو فنان فضله على الوسط الفني كبير وصغير، كان بيسافر لأي حد عشان يقف جنبه لو عنده مشكلة.. ربنا يرحمه يا رب».