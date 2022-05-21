حزب مصر الحديثة: مشروع مستقبل مصر يؤكد أن الدولة تسير على الطريق الصحيح

حزب مصر الحديثة: «مستقبل مصر» مشروع يؤكد أن الدولة تسير على الطريق الصحيح

أكد الدكتور وليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، أن مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية اليوم، مشروع تنموي متكامل ويعد من المشاريع القومية العملاقة.

مشروع تنموي متكامل

وأضاف دعبس، خلال بيان له، أن افتتاح هذا المشروع جاء في توقيت في غاية الأهمية، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها جميع دول العالم، وهو ما يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وتطرق كل أبواب التنمية وأنها تدرك الأولويات وحجم التحديات كما أنها تؤكد أن هذه المشروعات مدروسة جيدا.

وأشار رئيس حزب مصر الحديثة، إلي أن هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن الغذائي المصري كما أنه يغطي احتياجات السوق المحلى ويعزز من الصادرات الزراعية والتي حققت انتعاشة كبيرة خلال السنوات الماضية، حتى تخطت عائداتها 3 مليارات دولار سنويا.

تحقيق الأمن الغذائي المصري

كما أوضح الدكتور وليد دعبس، أن الدولة المصرية خاضت خلال السنوات الماضية معركة كبيرة لبناء الوعي لدى المواطن كما أنه كان هناك اهتماما كبيرا من الدولة والقيادة السياسية بالحديث مع المواطن بكل صراحة وشفافية وتحصينه ضد الأكاذيب والشائعات والمحاولات الفاشلة والملتوية لقلب الحقائق وتزييفها.

مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي

كان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد شهد صباح اليوم، افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، حيث أعلن مدير المشروع، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت فى التوسع في المشروعات الزراعية، من أجل سد الفجوة وزيادة التصدير بما لا يخل باحتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن مشروع مستقبل مصر من أكبر المشاريع الزراعية، ويساهم في إنتاج كل المشاريع التي تحتاج إلى بلادنا.