مدير «مستقبل مصر»: واجهنا تحديات في المشروع.. ومصرون على تحقيق المستهدف

قال المقدم بهاء الغنام، مدير مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، إن الهدف الرئيسي من الإصرار على تنفيذ المشروع في الصحراء هو القناعة الشخصية لجميع العاملين بالمشروع برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الأمن الغذائي، موضحًا أن المساحة الإجمالية للمشروع مليون و50 ألف فدان؛ تم استصلاح 350 ألف فدان منها حتى الآن.

الأرض الصحراوية المستصلحة تفوق الأراضي القديمة في الإنتاج

وأضاف «الغنام»، خلال لقائه في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة «Ten»، أن مصر بها 95.5 مليون فدان، والأرض الصحراوية المستصلحة تفوق مرة ونصف الأراضي القديمة في الإنتاج، خاصة أنه يتم استخدام الزراعة الحديثة وأجهزة الري الحديثة بها، ما يؤدي لزيادة الإنتاجية، موضحًا أن المشروع يتم ريه من خلال خزانات جوفية، ويقع على محور الضبعة، داخل نطاق 4 محافظات، وهي: الجيزة ومطروح والفيوم والبحيرة، معقبًا: «واجهنا تحديات في مشروع مستقبل مصر ومصرين على تحقيق المستهدف».

مدير مشروع مستقبل مصر: التنوع الزراعي مطلوب لعدم تعطش السوق

ونوه مدير مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، بأن المشروع يركز على الزراعات الاستراتيجية ولكن التنوع الزراعي مطلوب لعدم تعطش السوق وارتفاع الأسعار به، موضحًا أن المشروع يتضمن زراعة القمح والبنجر والخضر وغيرها من الزراعات، مشددًا على أن التكاتف الموجود داخل المشروع والاقتناع برؤية الرئيس والعزيمة والإصرار على تحقيق هذا الحلم أساس النجاح.