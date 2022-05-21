أحد العاملين في «مستقبل مصر»: وفر فرص لناس عاطلين وقاعدين على القهاوي

قال شاب يُدعى إسلام، أحد العاملين في مشروع «مستقبل مصر» بقطاع الفاصوليا، إنه ضمن العمالة غير المنتظمة بالمشروع، ويعود لمنزله كل يوم، وكان يعمل فلاحا بأرضه وعمل لفترة في صيدلية مملوكة لابن عمه، «المشروع وفَّر فرص عمل لناس كتير كانوا عاطلين وقاعدين على القهاوي، وفي ناس شغالة في المشروع من جميع المحافظات»، وذلك خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، ويُعرض على قناة «TeN».

الرئيس السيسي لا يغرس إلا خيرا

فيما قال نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يغرس إلا خيرا وإن شاء الله لن يحصد إلا خيرًا، والشعب المصري لا بد أن يصطف لأننا لدينا أبواب خير نحتاج أن نطرقها حتى تفتح لنا فأبواب الخير لا تفتح للكسالى والمرضى النفسيين ولمن ينتقلون بين الشائعة والأخرى، مؤكدًا أننا أمامنا فرصة تاريخية لكي نعبر جميع الأزمات الموروثة والمتوارثة لكون من يتولى المسؤولية رجل مصلح، مؤكدًا أن عينيه كادت أن تدمع من شدة الفرح بالمشروع ورؤيته لحصاد المنتجات المختلفة.

آمنوا بإمكانياتكم وأحسنوا الظن بإدارة الدولة

وأوضح الإعلامي، أننا أمام فرصة ذهبية نادرة تتمثل في وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس السلطة بوعي كامل وإخلاص تام وتجرد نادر لإعادة بناء الدولة المصرية، فقط آمنوا بإمكانياتكم وأحسنوا الظن بإدارة الدولة وشمروا عن سواعدكم وابدأوا في الانطلاق، أمامنا فرصة ذهبية لن تتكرر ولن تعوض، فهذا الجيل كتب عليه أن يدفع فواتير الأجيال الماضية، وأمامه فرصة للانطلاق لآفاق المستقبل في أعلى عليين شريطة التماسك والتكاتف والإيمان.