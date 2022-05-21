أسعار الروبل تصل إلى أعلى مستوى لها أمام الدولار منذ 2018

ارتفعت أسعار الروبل الروسي بقوة، اليوم، ليتداول تحت مستويات الـ 60 روبل للدولار اليوم بعد صدور القرار الروسي بإيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لدولة فنلندا.

وهبط قيمة الدولار أمام الروبل أثناء الجلسة إلى مستويات الـ 57 روبل/دولار مرتفعًا بأكثر من 3%، وبذلك فإن العملة الروسية تتداول عند أعلى مستوى لها منذ 2018 عندما لامست الـ 56 روبل/دولار.

فنلندا تتجاهل اعتراضات روسيا بشأن الناتو

وكانت روسيا قد اعترضت بقوة على انضمام دولة فنلندا إلى حلف الناتو، وهو ما تجاهلته دولة الجوار وتقدمت منذ يومين بصورة رسمية للانضمام إلى حلف الناتو.

وتزامن ذلك مع ذكر نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر فواك، أن ما يقرب من نصف العملاء الأجانب لشركة جازبروم افتحوا حسابات مع جازبروم بنك بالعملة الروسية «الروبل»، امتثالًا لطلب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بدفع الدول غير الصديقة من أوروبا وغيرها، فواتير الغاز الروسي بعملة الروبل الروسية.

وقال نوفاك في تصريحات صحفية لوكالة بلومبيرج، إنه يعتقد أن روسيا لديها حوالي 54 شركة لديها عقود مع جازبروم إكسبورت، مضيفا أنه حسب البيانات المتوفرة لديه، فتح حوالي نصفهم بالفعل حسابات خاصة في البنك المعتمد، حسابات بالعملة الأجنبية والروبل.

وأضاف نوفاك أن روسيا ستصدر فائض النفط الذي حظرته بعض الدول الأوروبية إلى آسيا ومناطق أخرى، مؤكدًا أن أسواق التصديري تتعافى تدريجيًا، وأن روسيا ستحافظ على مستوى تصدير النفط، وأن قطاع الطاقة في روسيا ليس في أزمة.

حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي اقترح هذا الشهر حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا لغزوها أوكرانيا، وسيشمل ذلك حظرًا كاملاً على واردات النفط في غضون ستة أشهر، ولكن لم يتم تنفيذ تلك الإجراءات بعد، حيث تعد المجر من أشد المنتقدين للخطة.