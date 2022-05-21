«القاهرة للدراسات»: مشروع مستقبل مصر يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي أحد أهم المشروعات الزراعية التي تنجزها الدولة المصرية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، ويقع المشروع على امتداد طريق محور روض الفرج - الضبعة الجديد، وهو الطريق الذى أُنشئ ضمن المشروع القومي للطرق ويبعد 30 دقيقة من مدينة السادس من أكتوبر.

وأضاف السيد، في حديثه لـ«الوطن»، أن المساحة الإجمالية المخصصة لمشروع مستقبل مصر تبلغ مليونا و50 ألف فدان وهي تمثل 50% من مشروع الدلتا الجديدة، وتم تقسيم المشروع إلى قطع متساوية كل قطعة 1000 فدان، والمشروع يتكون من أربع مراحل، المرحلة الأولى تم تنفيذها بالكامل بطاقة 34 ألف فدان، المرحلة الثانية سيتم تسليمها في أكتوبر المقبل، وتم استصلاح المرحلة الأولى والثانية بمساحة إجمالية للمرحلتين 350 ألف فدان، والمرحلة الثالثة سيتم تسليمها في يوليو 2023، المرحله الرابعو سيتم افتتاحها في 2024، والمرحلة الثالثة والرابعة ستبلغ مساحتهما 700 ألف فدان، ولا شك أن هذا المشروع الضخم له آثاره الاقتصادية الجيدة منها زياده معدلات التشغيل، حيث إن هذا المشروع سيوفر 360 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وبالتالي سيساعد في تخفيض معدلات البطالة البالغة حاليا 7.2%.

توفير الغذاء والمحاصيل الغذائية

وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، يستهدف توفير الغذاء والمحاصيل الغذائية للمواطنين لا سيما من الحبوب، خاصة بعد توجه دول العالم لتخفيض تصدير الحبوب والغلال والمنتجات الغذائية، بسبب الأزمة الروسية- الأوكرانية، وأيضا بسبب تقلبات المناخ، ما أثر على الزراعة وحجم المحاصيل بشكل كبير تجاوز 30%، كما أعلنت منظمة الفاو العالمية، حيث أعلنت الهند إيقاف تصدير القمح، كما أعلنت إندونيسيا منع تصدير زيت النخيل.

توفير 550 مليون دولار محل الواردات

ينجح المشروع في توفير 550 مليون دولار محل الواردات من زراعة 288 ألف فدان من المحاصيل الاستراتيجية القمح والذرة وبنجر السكر، خلال 3 سنوات.

تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستيراد

وبالتالي فإن مشروع مستقبل مصر وغيره من المشروعات الزراعية خطوة جيدة ومتميزة لزيادة المحاصيل الزراعية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستيراد الخارجي حتى نصل لمرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل.

استخدام تكنولوجيا وميكنة زراعية حديثة

ويتميز مشروع مستقبل مصر باستخدام تكنولوجيا وميكنة زراعية حديثة ومتقدمه، وكذلك استخدام نظم ري حديثة، وتم اختيار المشروع أن يكون قريبا من المناطق الصناعية والموانئ والطرق الرئيسية، ما يسهل عملية دخول وخروج أساطيل النقل.