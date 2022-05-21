مصرع 5 وإصابة وفقدان 7 في انقلاب ميكروباص بترعة «الإبراهيمية» بالمنيا

لقى 5 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب نحو 5 آخرين، فيما يجري البحث عن مفقودين، نتيجة انقلاب سيارة أجرة لنقل الركاب «ميكروباص»، في ترعة «الإبراهيمية»، أمام قرية «البرجاية»، على طريق «مصر - أسوان» الزراعي، بمحافظة المنيا.

وعلى الفور، انتقل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إلى موقع الحادث، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، وتبين أن ضحايا الحادث كانوا في طريقهم من المنيا إلى مركز مغاغة، ويجري البحث عن مفقودين.

رافق المحافظ كل من الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور شريف مدحت، مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بالمنيا، وياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس عبد الحميد البركاوي، وكيل وزارة الري، وعدد من نواب البرلمان، ومسؤولي الجهات المعنية.

فصل الكهرباء عن المنطقة

ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى والتعامل مع الحادث، والدفع بسيارات الإسعاف والمسعفين والحماية المدنية وفرق التدخل السريع والطوارئ، والتنسيق مع المرور لتحقيق السيولة المرورية من أجل تسهيل مهمة الإسعاف، والتنسيق مع مديرية الصحة للتعامل مع المصابين.

كما وجه المحافظ بفصل الكهرباء عن المنطقة، لتسهيل أعمال الإنقاذ، والدفع بونش تابع للمحافظة لسحب الميكروباص من المياه، عقب أعمال الإنقاذ، كما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن بالتعامل الفوري مع الموقف، وتوفير ما يلزم للمصابين، وصرف الإعانات العاجلة لأهالي المتوفين.

المحافظ يزور المصابين بالمستشفى العام

كما انتقل المحافظ، يرافقه نائبه، إلى مستشفى المنيا العام، لمتابعة حالة المصابين، واطمأن على تلقيهم العناية الطبية اللازمة، وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.