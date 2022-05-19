ضبط 72 طربة حشيش بحوزة متهمين اثنين في المنيا

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة بني مزار بمحافظة المنيا، تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، مُتخذان من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني والأمن العام» ومديرية أمن المنيا، جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجتين ناريتين دون لوحات بدائرة المركز، وبحوزتهما 72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7٫200 كيلو جرام، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول.

مواجهة المتهمين

وبمواجهتهة المتهمين بالمضبوطات، أيدت ما جاء في التحريات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.