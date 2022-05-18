محافظ المنيا يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بالصحراوي الغربي

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، اليوم الأربعاء، محطة الرفع المساعد 2، ومحطة معالجة صرف صحي المنيا، الواقعة غرب مركز المنيا، على الطريق الصحراوي الغربي، وذلك تمهيداً لبدء تشغيل المحطة رسمياً.

رافق المحافظ خلال الجولة، كل من الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، والمهندس منتصر عبد الوهاب، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.

أهمية كبيرة لمعالجة مياه الصرف

استمع المحافظ إلى شرح عن المحطة، وكيفية معالجة المياه بها، وأكد على أهمية معالجة مياه الصرف الصحي بما يحقق الحفاظ على البيئة، موضحاً أن مياه الشرب والصرف الصحي من المرافق والخدمات الأساسية التي تعد من أولى الاهتمامات، ولها مردود إيجابي على المواطن، وفي مقدمة مشروعات البنية التحتية، التي تنفذها الدولة على أرض المحافظة.

ووجه محافظ المنيا كلاً من رئيس المدينة، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، ومدير الأملاك بالمحافظة، بعمل محضر انضمامي لتسليم المحطة إلى أحد المستثمرين، لبدء التشغيل الرسمي.

تطوير الطريق الصحراوي الغربي

وأوضح المهندس منتصر عبد الوهاب، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أن المخطط العام لمحطة معالجة الصرف الصحي يتكون من محطة الرفع الرئيسية رقم 1، ومحطة الرفع المساعدة رقم 2، وكذلك محطة معالجة الظهير الصحراوي الغربي، بطاقة 90 ألف متر مكعب يومياً، وخط طرد بطول 22 كيلومتراً.

وخلال جولته بمركز المنيا، تابع «القاضي» أعمال ازدواج وتطوير الوصلة من الطريق الصحراوي الغربي حتى مدينة المنيا، بطول 25 كيلومتراً، ويجري تنفيذ المرحلة الأولى بطول 10 كيلومترات، وتنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري.

كما تفقد محافظ المنيا أعمال تطوير وتجميل طريق مصر أسوان، بدءاً من من كوبري المحطة، وانتهاءً بكوبري الإخصاص، وإنشاء سور خرساني بامتداد الطريق، وذلك بحضور محمد بكر، مدير وحدة الرصف والانشاءات بالمحافظة، والمهندس نيازي مصطفى، مدير وحدة التطوير الحضري، والمهندس أحمد حسين، ممثل مديرية الطرق.