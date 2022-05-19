كاميرات مراقبة ترصد سرقة أغطية البلاعات بشوارع المنيا

رصدت كاميرات مراقبة قيام شخص ملامحه غير واضحة، أثناء قيامه بسرقة أغطية بلاعات الصرف الصحي بأحد شوارع مدينة المنيا، في حي «طه حسين»، وتحديداً بالقرب من الشارع المؤدي إلى ميدان لبنان، من الناحية الشرقية، في وقت مبكر من الصباح.

شاب يستقل عربة «كارو» ينزع غطاء البلاعة

وأظهرت كاميرات المراقبة أحد الشوارع بمدينة المنيا، يزيد عرضه على 9 أمتار، وتنتظر السيارات على جانبيه، وفجأة ظهرت عربة «كارو» يستقلها شابان، ترجل أحدهما، وأخد يستطلع الطريق ويراقب حركة المارة في الشارع، حتي وصل إلى بلاعة صرف صحي مغطاة، ثم نزع غطاءها، وتوجه به نحو العربة «الكارو»، التي كان يستقلها، وتبدو محملة بمخلفات قمامة، في أكياس بلاستيك كبيرة الحجم.

«حياتك تهمنا» حملة للإبلاغ عن سرقة بلاعات الصرف

ونظراً لتكرار سرقة أغطية البلاعات، أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا، قبل نحو عام، حمله تحت شعار «حياتك تهمنا»، ناشدت فيها المواطنين الإبلاغ عن وجود أي بلاعات صرف صحي مكشوفة لتغطيتها، ونشرت الشركة أرقاما لتلقي البلاغات وهي: الخط الساخن 125، والواتساب 01271269587 ، والمحمول:01271196196، و01050509013، وقال مسؤول بالشركة إن هذه الأرقام مخصصة للإبلاغ عن سرقة، أو وجود أي مشكلات بأغطية بلاعات الصرف الصحي في جميع أنحاء المحافظة.

إزالة خطر بالوعات الصرف المكشوفة

وأعلنت الوحدة المحلية عن التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ الأعمال اللازمة لإزالة خطر البلاعات التي تم رصدها بدون أغطية، في ضوء تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بسرعة إزالة خطر غرف الصرف التي تم رصدها بدون أغطية، كما تم تركيب أغطية (grp)، في عدة مناطق، والتي تتميز بجودتها الفائقة، لابتكارها من مشتقات بترولية وألياف زجاجية، مما يجعلها ذات قوة ومتانة وتتحمل أوزاناً تصل إلى 40 طنا، كما أنها غير قابلة للصدأ.