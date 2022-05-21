من أول دقيقة لـ«إليسا» وسعد لمجرد تتراجع للمركز الخامس عالميا

احتلت أغنية من أول دقيقة لـ إليسا وسعد لمجرد، المركز الخامس عالميا في عدد المشاهدات اليوم، ولا تزال تتصدر «التريند».

وحققت أغنية «من أول دقيقة» 64 مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب».

أغنية من أول دقيقة من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

كلمات أغنية من أول دقيقة

وتقول كلمات أغنية من أول دقيقة:

بغير من عيني وأنا شايفك وده اللي وصلت ليه

لو أسمع اسمي بشفايفك بقولك كرريه

وعمري ما هقدر أوصفلك بحبك قـد إيه

ده من أول دقيقة حبك قلبي مال

عرفت بميت طريقة أغير حال بحال

بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال

حفل إليسا في السعودية

وأحيت إليسا في السعودية حفلا غنائيا ناجحا ضمن حفلات موسم جدة، ورفع شعار كامل العدد، وكان يحمل شعار «حبينا إحساسهم وأغانيهم.. وفي موسم جدة نلتقي فيهم».

وشارك إليسا في الحفل المطرب وائل كافوري، وحقق الحفل نجاحا كبيرا، وتصدر التريند، وغنت إليسا خلال الحفل لأول مرة أغنية من أول دقيقة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

واحتفلت إليسا منذ أسبوعين مع فريق عمل أغنية من أول دقيقة، وكان من بينهم الفنان رامي جمال، بالنجاح الكبير الذي حققته الأغنية، التي قدّمتها مع سعد لمجرد.

يذكر أن إليسا قدمت عددا من «الدويتوهات» الناجحة، وهي: «بتغيب بتروح» مع راغب علامة عام 2001، و«كنت في سيرتك» مع الشاب مامي، وقدمت مع الفنان فضل شاكر في أغنية «جوا الروح».