مي كساب تخضع لعملية جراحية.. وتطالب الجمهور بالدعاء لها

أعلنت الفنانة مي كساب عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، خضوعها لعملية جراحية، وطالبت الجمهور بالدعاء لها.

مي كساب تكشف تفاصيل أزمتها الصحية

وكتبت مي كساب: «دعواتكم ربنا يتم شفائي على خير عملت عملية المرارة، والحمد لله أنا بخير».

مسلسل أحلام سعيدة

وشاركت الفنانة مي كساب خلال السباق الرمضاني الماضي في مسلسل أحلام سعيدة، وجسدت دور ليلي التي تعاني من اضطرابات النوم بسبب مشاكل أسرية.

وشارك في بطولة مسلسل أحلام سعيدة، عدد من النجوم من بينهم، يسرا، غادة عادل، شيماء سيف، مي كساب، انتصار، عماد رشاد، نبيل نور الدين، نور محمود، سامي مغاوري، وهو من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.