مي كساب: يسرا بتدينا قيمة كبيرة.. ومينفعش نبقى معاها ومنستفيدش منها

وصفت الفنانة مي كساب، الفنانة الكبيرة يسرا بأنها «حنينة ومعطاءة وكريمة، ومديانا قيمة كبيرة»، لافته إلى أن مسلسل أحلام سعيدة هو العمل الرابع لها معها، وثاني الاعمال التي تجمعهما كثلاثي برفقه الفنانة غادة عادل.

مي كساب: يسرا تقدر وتحتوي وتحترم من يعمل معها

وأضافت مي كساب خلال استضافتها ببرنامج «كلمة أخيرة»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON، أن الفنانة الكبيرة يسرا دائما تقدر وباحترام شديد كل من يعمل معها وتحتويه وتساعده كثيرا: «مديانا قيمة كبيرة، ست محترمة وحنينة وكريمة، لترد عليها يسرا: «أنتم بالفعل قيمة كبيرة».

كساب: ما ينفعش نبقى معاها في عمل واحد ولا نستفيد منها

وأجابت على سؤال الإعلامية: «هل تعطكيم الفنانة يسرا نصائح أثناء العمل؟»، قائلة: «بيحصل، ما ينفعش نبقى معاها في عمل واحد ولا نستفيد منها»، وعلقت يسرا قائلة: «الثلاثي سواء غادة عادل أو مي كساب أو شيماء سيف رغم خفة دمهم لكنهم بروفيشنال في الأداء جدا، وفي ساعات مش ببقى عارفة أقول إفيه، لكن تفاجئني حينها مي كساب أو شيماء سيف بالإفيه».

فيما كشفت الفنانة شيماء سيف عن أن بطلات مسلسل أحلام سعيدة أسسن جروب على التواصل الاجتماعي بعد انتهاء العمل الأخير، قائلة : «إحنا عاملين جروب أصلاً وعايشين عليه».

ووجهت رسالة خلال استضافتها بالبرنامج للفنانة يسرا قائلة: «مهما اتكلمت مش هعرف أوصف مشاعري ناحيتك بحبك وبعشقك وبموت فيكي ومش كلام إعلام بعد المسلسل ما خلص خلاص، أنا بشكرك على كل شيء على المحبة والتواضع والاحتواء»، ممازحة: «مش بس شكرا على الاحتواء، لكن على الأكل كمان، كرم مش طبيعي، كل يوم أروح الأوردر ألاقيهم بيقلولي يا شيماء متطلبيش بريك لأن مدام يسرا طلبتلك الأكل، وكنت بحس بانشكاح».