مي كساب تنتصر على مكائد ضرتها في مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 20

تعددت عمليات البحث مؤخرا عن مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 20، وذلك بالتزامن مع التطورات الجديدة التي شهدتها حلقة اليوم، والتي بدأت باكتشاف «حازم» والذي يلعب دوره الفنان نور محمود، بمكائد زوجته «شروق» وتلعب دورها جيهان الشماشرجي، نحو زوجته الأولى «ليلى» وتقدم شخصيتها مي كساب.

تفاصيل أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 20

وتوالت الأحداث في مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 20، بقرار «حازم» بتوبيخ «شروق»، بعد اكتشافه حيلها تجاه زوجته الأولى، ومن ثم قرر ترك منزليهما، كما رفض التواجد معها والذهاب لـ«ليلى».

مي كساب تعد مفاجأة لزوجها

وعلى نحو آخر، فوجئ «حازم» بتحضير «ليلى» لمفاجأة كبيرة له، وذلك من خلال حجزها عدة أيام داخل أحد فنادق القاهرة الشهيرة، كي يقضون بها عطلتيهما سويا، والتخلص من الضغوطات اليومية، وهو ما رحب به الأول للغاية.

وانتهت أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلق 20، باكتشاف «شروق» لمكان زوجها «حازم» داخل الفندق الشهير، وقررت الذهاب إليه هو وضرتها «ليلى»، كي تقطع عليهما عطلتهما وتتشاجر مع الطرفين.