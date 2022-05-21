المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالإتجار في «الحشيش» بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، قبل قليل، بمعاقبة عامل بناء بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة، بدائرة قسم جرجا بمحافظة سوهاج.

أصدرت المحكمة حكمها في القضية مساء اليوم السبت، برئاسة المستشار خالد مصطفى، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم، وضياء دهيس، بأمانة سر صلاح تمام.

أحداث الواقعة تعود إلى يونيو 2021

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يونيو من العام الماضي، عندما وردت معلومات إلى دائرة القسم بأن المدعو «أ. م.»، 22 سنة، من مركز جرجا بمحافظة سوهاج، يقوم بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة المركز.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي للتأكد من صحة المعلومات، وعقب التأكد منها، تم اسئذان النيابة وضبط المتهم داخل منزله، وبحوزته كمية من جوهر «الحشيش» المخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول .

اعتراف المتهم بحيازة المخدرات للإتجار

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترف بحيازة المواد المخدرة بغرض الإتجار بها، والأموال المضبوطة بحوزته حصيلة التجارة، والهاتف للتواصل مع زبائنه، وتم تحرير محضر بالواقعة بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

النيابة تحيل الواقعة لمحكمة جنايات سوهاج

ووجهت نيابة سوهاج العامة للمتهم تهمة إحراز جوهر «الحشيش» المخدر، بقصد الإتجار، وتم التحفظ على المضبوطات بحوزته، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه.