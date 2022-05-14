الرئيس الفنلندي لنظيره الروسي: سنقرر موقف بلادنا من الناتو الأيام المقبلة

أكّد الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، أنَّ بلاده ستتخذ قرارًا في الأيام المقبلة بشأن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفقًا لما نقلته شبكة «روسيا اليوم» في نبأ عاجل، منذ قليل.

موسكو تخشى انضمام فنلندا إلى الناتو

وتتخوف موسكو من انضمام هلسنكي المجاورة لها إلى حلف الناتو، مما يشكّل تهديدا على الأمن القومي الروسي، بحسب ما أعلن الكرملين في تصريحات سابقة.

روسيا تحذر الاتحاد الأوروبي

وفي السياق ذاته، حذرت الخارجية الروسية الاتحاد الأوروبي من اتخاذ قرار يؤدي إلى انضمام كييف إليه، مشيرة إلى أنَّ ذلك سيعني نهايته.