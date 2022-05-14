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عاجل.. الرئيس الروسي محذرا نظيره الفنلندي: انضمامك للناتو خطأ كبير

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إيمان رحيم
03:19 م | السبت 14 مايو 2022
الرئيس الروسي

الرئيس الروسي

أكد الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتبر انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» خطأ كبيرًا، محذرا «هلسنكي» من تغيير سياسة الحياد التي ستؤثر بالطبع على العلاقات الروسية الفنلندية، وفقا لما نشرته شبكة «روسيا اليوم» في نبأ عاجل.

بوتين للرئيس الفنلندي: هلسنكي لا تتعرض لأي مخاطر أمنية

وقال الرئيس الروسي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفنلنلدي، إن هلسنكي لا تتعرض لأي مخاطر أمنية حاليًا، وذلك على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ومن جانبه، أكد الرئيس الفنلندي لـ«بوتين»، رغبة بلاده في الانضمام إلى حلف الناتو، مشيرا إلى أن هلسنكي ستتخذ قرارها خلال الأيام القليلة المقبلة.

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بقلم إيمان رحيم