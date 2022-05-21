عزاء سمير صبري الاثنين المقبل بمسجد الشرطة

يقام مساء الإثنين المقبل 23 مايو بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عزاء سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا صباح أمس، في أحد الفنادق الكبرى بعد صراع مع مرضي السرطان والقلب.

عزاء الفنان سمير صبري

وأعلنت الأعلامية بوسي شلبي عن موعد ومكان عزاء سمير صبري، وذلك عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، حيث نشرت صورة تجمعهما معا، وعلقت عليها: «كنت الأستاذ والمعلم والأخ والصديق والبهجة في حياتنا سلم على الغالين يا غالي.. عزاء سمير صبري يوم الاتنين بعد صلاة المغرب بمسجد الشرطة في الشيخ زايد».

وفاة سمير صبري

ورحل عن عالمنا الفنان سمير صبري صباح أمس في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بعد صراع مع المرض حيث عانى عاما كاملا مع مرض السرطان وجلسات الكيماوي، واستطاع التغلب على المرض الخبيث، ولكن جلسات الكيماوي أثرت على قلبة وكان من المفترض أن يجري خلال الفترة الماضية عمليه جراحية وتم تأجيلها 3 مرات؛ ليؤكد الفريق الطبي المعالج له أن حياته تتعرض للخطر إذا تم إجراء هذه العملية الدقيقة.

جنازة سمير صبري

وشيعت ظهر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد جنازة الفنان سمير صبري في مظاهرة حب من زملائه في الوسط الفني الذين حرصوا على وداعه إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة بالإسكندرية.

وحرص على حضور الجنازة عدد كبير من نجوم الوسط الفني؛ أبرزهم فيفي عبده، أحمد السقا، إلهام شاهين، بوسي شلبي، أشرف زكي، دنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان.