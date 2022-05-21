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لميس الحديدي: سمير صبري لن يعوض.. فقدنا جزءا مهما من الفن المصري

كتب:

شريف سليمان
10:04 م | السبت 21 مايو 2022
الفنان سمير صبري

الفنان سمير صبري

نعت الإعلامية لميس الحديدي، الفنان سمير صبري، قائلة: «فنان متعدد المواهب فقدناه بالاسم وفقدنا معه جزء من ذاكرة حقبة مهمة من الفن المصري وسمير صبري لن يعوض مش بس عشان كان فنان متعدد المواهب».

وأضافت الحديدي، خلال تقديم حلقة اليوم، من برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة ON: «كل من تعامل مع الفنان سمير صبري سوف يفتقد الانسان اللي كان بيسأل علينا مافيش وجع أصاب حد في الوسطين الاعلامي والفني إلا وكان بيسأل عليه وكان أول التليفونات اللي بتيجي لنا».

الجمهور يبكي سمير صبري

وتابعت: «سمير صبري الذي أحيا أفراحنا وحفلاتنا وأنا واحدة من اللي أحيا ليهم الراحل حفل التخرج في الجامعة الأمريكية الخاص بي إبان إنتهاء دراستي بها». 

وأتمت: «سمير صبري اللي كان بيغني سكر حلوة الدنيا سكر ماحدش هيغنيها بعديه لأنه رحل وبكاه الجمهور الذي أحبه وارتبط بأعماله وأفلامه وأغانيه ووجوده في الاذاعة وفي كل حاجة». 

وفاة الفنان سمير صبري

وتوفى الفنان سمير صبري، أمس الجمعة، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد صراع طويل من المرض، حيث خرج من المستشفى منذ فترة، ولكنه توفى في الفندق الذي يقيم به. 

وصرّح الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلي لـ«تلفزيون الوطن»، بأن حالته الصحية كانت جيدة، حتى أن أصدقائه سهروا معه حتى الساعة الثالثة من صباح الجمعة، وشدد على أنه كان فنانا كبيرا ترك بصمة لن تنسى في تاريخ الفن المصري. 

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