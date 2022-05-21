إلهام شاهين: «سمير صبري فنان لن يتكرر.. ومفيش حد في إنسانيته»

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن الراحل سمير صبري كان محبوبا من كل المواطنين على مستوى الدول، وكان فنانا شاملا ومطربا واستعراضيا وإعلاميا ومذيعا رائعا، «له مجالات عديدة نجح فيها، وسمير إنسانيا مش شبه أي حد، وله مجاملة في كل بيت داخل الوسط الفني وخارجه».

شاهين: لو فيه فرح أو عزاء سمير بيكون موجود جنبنا

وأضافت «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، على فضائية «DMC»، أنها خلال زواج إحدى شقيقاتها جاء إليها من أجل الوقوف بجوارها بخلاف إحيائه للفرح، «لو فيه فرح أو عزاء سمير بيكون موجود جنبنا، وكان حالة خاصة جدا لإنسانيته العالية، وكان فنان شامل لا يتكرر».

واستطردت: «كان فرح أختي وأول مرة أعمل فرح ومحتاسة ولوحدي وسمير وقف عملي كل حاجة وأحيالي أجمل ليلة، كأن الفرح فرح أخته هو، والجدعنة أنه يحسسك أنك أخته وصاحبته وبنته وحتة منه، وكان بيعمل كده مع كل الناس، وحنانه وحبه كان لكل زمايله رهيب».

وتابعت: «آخر مرة شوفته فيها كان في المستشفي وبعد ما خرجت وعدد من الممثلين من عنده ووصلنا الأسانسير طلب أننا نرجعله تاني، وطلب مننا أننا نقعد معاه عشان يشبع مننا، ولما خرجت قولتلهم سمير كان بيودعنا، ومكنش عايزنا نمشي».

مادلين طبر: رعايته في مستشفى المعادي كانت 7 نجوم

قالت مادلين طبر، إنها زارت الفنان سمير صبري خلال وجوده في مستشفى المعادي للاطمئنان عليه، موضحة: «كانت الرعاية عليه 7 نجوم مش 5 بس، وكان كويس وحالته بتتحسن، وكانت رجله وجعاه وفجأة حطوا موسيقى سالسا وطلب مني نرقص سوا وضحكت ورقص كأنه عنده 16 سنة».

وأضافت «طبر»، خلال مداخلة هاتفية بنفس البرنامج، أنه بعد مرور عدد من الأيام على تلك الواقعة هاتفها مرة أخرى ليخبرها بأنها ستكون ضمن اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية.