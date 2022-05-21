القصة الكاملة لأزمة غادة إبراهيم مع إلهام شاهين في جنازة سمير صبري.. «مفيش أماكن»

شهدت الساعات القليلة الماضية خلافا شديدا بين الفنانة غادة إبراهيم والفنانة إلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي، خلال تشييع جثمان الفنان الراحل سمير صبري، كانت حديث السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية خلال الساعات القليلة الماضية.

غادة إبراهيم تشارك في تشييع جثمان سمير صبري

بدأت القصة عندما ذهبت الفنانة غادة إبراهيم لتشارك في تشييع جثمان الفنان الراحل سمير صبري إلى مثواه الأخير، حيث ذهبت قبل صلاة الظهر إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث الصلاة على جثمان الراحل، والاستعداد للسفر لدفنه في مقابر الأسرة في المنارة بالإسكندرية.

ووفرت نقابة المهن التمثيلية أتوبيسات تنقل فيها الفنانين إلى الإسكندرية لتشييع جثمان الفنان سمير صبري، ليبلغ أحد الأشخاص الفنانة غادة إبراهيم أن تذهب لتصعد إلى الأتوبيس لتفاجأ بصوت من خلفها يقول «خلاص مفيش أماكن والأتوبيسات دي لفئة معينة من الفنانين»، لتؤكد غادة إبراهيم في تصريح لـ«الوطن» أن من منعها هما الإعلامية بوسي شلبي والفنانة إلهام شاهين.

وقف الفنانة غادة إبراهيم عن العمل

وبمجرد حدوث هذا الموقف خلال تشييع جثمان الفنان الراحل سمير صبري، ثارت الفنانة غادة إبراهيم، وهاجمت الإعلامية بوسي شلبي والفنانة إلهام شاهين من خلال الوسائل الإعلامية التي تغطي جنازة الفنان الراحل.

لتقرر بعدها بساعات قليلة نقابة المهن التمثيلية، برئاسة أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إصدار بيان صحفي تعلن خلاله إيقاف الفنانة غادة إبراهيم وتحويلها إلى لجنة التحقيق نتيجة لما بدر منها من مخالفات.

جنازة سمير صبري

وشُيِّع، ظهر اليوم، جثمان الفنان سمير صبري إلى مثواه الأخير وسط حضور عدد كبير من أصدقائه داخل الوسط الفني ومحبيه من جمهوره، وتم دفنه في محافظة الإسكندرية بمقابر الأسرة، ومن المقرر أن يقام العزاء بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الاثنين المقبل.