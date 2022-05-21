بعد خناقتها مع إلهام شاهين.. نقابة المهن التمثيلية توقف غادة إبراهيم

قررت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إيقاف الفنانة غادة إبراهيم وتحويلها إلى لجنة التحقيق نتيجة لما بدر منها من مخالفات.

جاء ذلك بعدما قامت بالتسجيل مع القنوات الفضائية والصحف صباح اليوم، بجنازة سمير صبري، وذلك بعدما منعتها بوسي شلبي وإلهام شاهين من الصعود مع أتوبيس الفنانين المتجه للإسكندرية لدفن الفنان سمير صبري.

دفن جثمان سمير صبري في مقابر أسرته بالإسكندرية

ووصل جثمان الفنان سمير صبري، اليوم، إلى الإسكندرية لدفنه في مقابر الأسرة، وذلك وسط حضور عدد كبير من الفنانين الذين كانوا حريصين على مرافقته وإلقاء نظرة الوداع عليه.

كما حرص عدد آخر من الفنانين على استقبال جثمان الفنان سمير صبري في الإسكندرية، ومن بينهم الفنانة سماح أنور، والتي كانت حريصة على الوقوف لتنظيم حركة الجثمان لدفنه في مقابر الأسرة.

جنازة الفنان سمير صبري

يذكر أنه كان قد تم صلاة الجناة على الفنان سمير صبري من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر بحضور عدد كبير من الفنانين ومنهم أحمد السقا ويسرا وهاني رمزي وإلهام شاهين ووفاء عامر ونادية الجندي وميرفت أمين ودنيا سمير غانم وعدد آخر من الفنانين.

وكان قد رحل عن عالمنا الفنان سمير صبري بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، ظهر أمس الجمعة، وهو يجلس في أحد فنادق منطقة الزمالك.