إلهام شاهين ترد على هجوم غادة إبراهيم: «معرفهاش أصلا ولا أعرف بتشتغل إيه»

حرصت الفنانة إلهام شاهين بالتعليق على هجوم الفنانة غادة إبراهيم عليها وعلى الإعلامية بوسي شلبي، واتهمتهما بمنعها من ركوب الأتوبيس المخصص لنقل المشيعين من جنازة الفنان سمير صبري بمسجد الشرطة بالشيخ زايد إلى محافظة الإسكندرية.

إلهام شاهين: أنا ما روحتش إسكندرية ولا ركبت أوتوبيسات

ونفت إلهام شاهين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، حديث غادة إبراهيم قائلة:«مين ديه أصلا، أنا معرفش حد اسمه غادة إبراهيم ولا أعرف شكلها إيه.. بتشتغل إيه.. أصلا أنا ماروحتش إسكندرية ولا ركبت أتوبيسات، أنا خلصت صلاة الجنازة ومشيت أنا وليلى علوي وإحنا هنا في القاهرة».

هجوم غادة ابراهيم علي إلهام شاهين وبوسي شلبي

وجاء هجوم غادة ابراهيم عقب صلاة الجنازة على الفنان الراحل سمير صبري اليوم بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، قائلة:«حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، منهم لله، ليه يمنعوني أودع صديق ليا؟ أنا جاية الجنازة صايمة».

وفتحت الفنانة غادة إبراهيم النار على إلهام شاهين، وهاجمتها قائلة: «أنت متعرفيش ربنا حسبي الله ونعم الوكيل، أنت متعرفيش يعني إيه حرمة ميت»، وقالت للإعلامية بوسي شلبي: «دي واحدة جاهلة لا تعرف يعني إيه جامع ولا تعرف يعني إيه حرمة موت».

نجوم الوسط الفني في جنازة سمير صبري

يذكر أن عددا كبيرا من نجوم الوسط الفني حرصوا على حضور صلاة جنازة الفنان الراحل سمير صبري، من بينهم إلهام شاهين، وفيفي عبده، وليلى علوي، وبوسي شلبي، وأحمد السقا، ووفاء عامر، ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي راضوان، وإيهاب فهمي، ونهال عنبر وأشرف زكي.