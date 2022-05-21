نبيلة عبيد عن سمير صبري: كان صديق مخلص ومحب للحياة

رثت الفنانة نبيلة عبيد، عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وفاة الفنان الراحل سمير صبري، خلال تسجيل صوتي نشرتة عبر صفحتها من برنامج Et بالعربي.

وقالت نبيلة عبيد خلال التسجيل الصوتي «البقاء لله سمير صبري مكانش حد يختلف عليه، صديق مخلص ومحب للحياة إلى آخر لحظة كان بيسجل برنامجه الإذاعي الشهير، وكان يتواجد في كل المناسبات ربنا كان مديه القوة والعطف والحنان».

وعلقت الفنانة نبيلة عبيد علي التسجيل الصوتي قائلة: «كلمة رثاء في رحيل الصديق والأخ الفنان متعدد المواهب سمير صبري، وكل الكلام لن يوفيه جزء من حقه جزاء ما قدمه من ،عمال فنية كبيرة وإنسانية جليله.. ربنا يرحمه.. خالص العزاء لعائلته وإصدقائه وكل محبيه».

عزاء الفنان سمير صبري

ويقام يوم الاثنين المقبل عزاء الفنان سمير صبري بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وقد شيع جثمان الراحل الفنان سمير صبري ظهر اليوم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة بالإسكندرية، وحرص على حضور الجنازة عدد كبير من نجوم الوسط الفني وكان أبرزهم الفنانة ليلى علوي، وإلهام شاهين، وأحمد السقا، وبوسي شلبي، ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، وهنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح.

وفاة سمير صبري

ورحل عن عالمنا الفنان سمير صبري صباح الجمعة عن عمر يناهز الـ86 عاما بعد صراع مع مرض السرطان الذي تغلب عليه بعد معاناة عام كامل مع جلسات الكيماوي، ليهزمه قلبة الذي تأثر من هذه الجلسات، وكان من المقرر أن يجري عملية جراحية دقيقه إلا أن الجراحة كانت خطرا على حياته حسبما أكد الفريق الطبي المعالج له.