مي كساب تكشف تطورات حالتها الصحية: «اتحسنت وبشكر كل اللي دعولي»

أكدت الفنانة مي كساب، استقرار حالتها الصحية بعد إجرائها عملية جراحية لإزالة المرارة.

وقالت مي كساب في تصريح خاص لـ«الوطن»: «الحمد لله حالتي الصحية مستقرة، وبشكر كل اللي سأل عني ودعا لي منذ إعلاني خبر إجرائي للعملية الجراحية.. غمرتوني بمحبتكم».

مي كساب تعلن خضوعها لعملية جراحية

وأعلنت الفنانة مي كساب منذ قليل، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، خضوعها لعملية جراحية، وطالبت الجمهور بالدعاء لها.

وكتبت مي كساب: «دعواتكم ربنا يتم شفائي على خير عملت عملية المرارة، والحمد لله أنا بخير».

مسلسل أحلام سعيدة

وتألقت الفنانة مي كساب خلال السباق الرمضاني 2022 في مسلسل أحلام سعيدة، وجسدت دور ليلي التي تعاني من اضطرابات النوم بسبب مشاكل أسرية، حيث تعاني من عدم الإنجاب وتقنع زوجها بالزواج من أخرى وبالفعل يتزوج وتعيش هي في معاناة وتبحث عن أي طريقة تنجب بها.

وشارك في بطولة مسلسل أحلام سعيدة، عدد من النجوم من بينهم؛ يسرا، غادة عادل، شيماء سيف، مي كساب، انتصار، عماد رشاد، نبيل نور الدين، نور محمود، سامي مغاوري، وهو من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.

وتدور أحداث المسلسل حول 3 سيدات وهم فريدة هانم وشيرين وليلي تجمعهن معاناة النوم، وتنشأ بينهمن صداقة قوية.