حرائق غابات في كاليفورنيا.. ومصرع 38 شخصا بسبب زلازل أفغانستان

شهدت عدد من الدول خلال الساعات والأيام القليلة الماضية، عدة أحداث مرتبطة بالتغييرات المناخية، منها حرائق الغابات التي شهدتها ولاية كاليفورنيا والتي تسببت في إجبار السكان في منطقة بيج سورعلى إخلاء منازلهم، فيما ارتفعت حصيلة الزلازل والفيضانات التي ضربت أقاليم بـ أفغانستان منذ 3 يناير الجاري، إلى 38 قتيلا و54 مصابا.

وفي كاليفورنيا الأمريكية، أجبرت حرائق الغابات التي اندلعت مساء أمس الأول الجمعة في جبال منطقة بيج سور، السكان على إخلاء منازلهم فيما قطعت السلطات طريق ساحل المحيط الهادئ السريع.

وأشارت إدارة الغابات بـ كاليفورنيا إلى احتواء الحريق بنسبة 5%.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق بـ كاليفورنيا، أمس السبت، إن الحريق قضى على ما لا يقل عن 6 كيلومترات مربعة من المساحات.

Wildfires on the coast of Big Sur in California. The fire burned 1,500 acres. pic.twitter.com/G4rmu2iEhz