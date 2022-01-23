حرائق غابات في كاليفورنيا.. ومصرع 38 شخصا بسبب زلازل أفغانستان

شهدت عدد من الدول خلال الساعات والأيام القليلة الماضية، عدة أحداث مرتبطة بالتغييرات المناخية، منها حرائق الغابات التي شهدتها ولاية كاليفورنيا والتي تسببت في إجبار السكان في منطقة بيج سورعلى إخلاء منازلهم، فيما ارتفعت حصيلة الزلازل والفيضانات التي ضربت أقاليم بـ أفغانستان منذ 3 يناير الجاري، إلى 38 قتيلا و54 مصابا.

وفي كاليفورنيا الأمريكية، أجبرت حرائق الغابات التي اندلعت مساء أمس الأول الجمعة في جبال منطقة بيج سور، السكان على إخلاء منازلهم فيما قطعت السلطات طريق ساحل المحيط الهادئ السريع.

وأشارت إدارة الغابات بـ كاليفورنيا إلى احتواء الحريق بنسبة 5%.

الحريق يلتهم ما لا يقل عن 6 كيلومترات مربعة من المساحات

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق بـ كاليفورنيا، أمس السبت، إن الحريق قضى على ما لا يقل عن 6 كيلومترات مربعة من المساحات.

Wildfires on the coast of Big Sur in California. The fire burned 1,500 acres. pic.twitter.com/G4rmu2iEhz — Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) January 22, 2022

الله من قلب ليا منه ادوى

يدلج به الهاجس كما يدلج الطير#تبوك pic.twitter.com/PbdOWEitqz — حمد بن عبدالله ابوغانم (@hamah1409) January 20, 2022

وفي أفغانستان، قال مسؤول في حكومة «طالبان»، إن حصيلة الزلازل والفيضانات التي ضربت أقاليم في البلاد منذ 3 يناير الجاري، بلغت 38 قتيلا و54 مصابا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

إغلاق بعض الطرق السريعة بسبب هطول الأمطار الغزيرة بـ أفغانستان

من جانبها، أشارت وزارة الأشغال العامة الأفغانية، إلى أن بعض الطرق السريعة في عدة مقاطعات تم إغلاقها أمام حركة المرور بسبب هطول الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج، وفقا لما ذكرته قناة «طلوع» الأفغانية.

توقعات بـ تسجيل ما بين درجة إلى 3 درجات تحت الصفر في الرياض

عربيا، غطت الثلوج 6 مدن في شمالي السعودية، التي تشهد منذ أمس الأول الجمعة انخفاضا حادا في درجات الحرارة غير مسبوق. وأوضح المتحدث باسم مركز الأرصاد الجوية، حسين القحطاني، أن من المتوقع أن تسجل العاصمة السعودية «الرياض» ما بين درجة إلى 3 درجات تحت الصفر.

الله من قلب ليا منه ادوى

يدلج به الهاجس كما يدلج الطير#تبوك pic.twitter.com/PbdOWEitqz — حمد بن عبدالله ابوغانم (@hamah1409) January 20, 2022

وكانت منظمة الأمم المتحدة، جددت في وقت سابق، دعوتها الدول الغنية للوفاء بالتزاماتها حيال توفير الاعتمادات المالية «100 مليار دولار» لمساعدة الدول الفقيرة بمكافحة التغير المناخي.

وقال الأمين العام لـ المنظمة، أنطونيو جوتيريش في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن العالم يواجه حالة طوارئ، وليس لديه فرصة للانتظار لعام آخر.

وأوضح المسؤول الأممي، أن الوعد بتوفير هذا الدعم لا يمكن أن ينتظر حتى 2023 ويجب أن يتم هذا العام.