مي كساب بعد عملية المرارة: «شكرا من قلبي لأهلي اللي دايما شايلني»

طمأنت الفنانة مي كساب، جمهورها على صحتها، بعدما خضعت مساء أمس، لعملية جراحية لاستئصال المرارة، بعد ألم حاد انتابها خلال الفترة الماضية.

مي كساب: شكرا من قلبي لكل الناس

ووجهت مي كساب عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»، رسالة لجمهورها قالت فيها: «شكرا من قلبي لكل حد سأل عليه ودعالي، عملت عملية المرارة امبارح بسلام وستر من الله، شكرا من قلبي لأهلي وأهل جوزي اللي دايما شايلني، شكرا أصحابي وزملائي، شكرا جمهوري الكريم، ربنا يحفظكم جميعا من كل شر، وألف حمد وشكر لله حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه».

مي كساب في مسلسل أحلام سعيدة

مي كساب كانت قد ظهرت بقوة خلال السباق الرمضاني 2022 في مسلسل أحلام سعيدة، وجسدت دور ليلى التي تعاني من اضطرابات النوم بسبب مشاكل أسرية، وتعاني من عدم الإنجاب وتقنع زوجها بالزواج بأخرى، وبالفعل يتزوج وتعيش هي في معاناة وتبحث عن أي طريقة تنجب بها، وهو المسلسل الذى شارك فيه عدد من النجوم من بينهم؛ يسرا، غادة عادل، شيماء سيف، مي كساب، انتصار، عماد رشاد، نبيل نور الدين، نور محمود، وسامي مغاوري، وهو من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.

وتدور أحداث المسلسل حول 3 سيدات وهن فريدة هانم وشيرين وليلى، تجمعهن معاناة النوم، وتنشأ بينهن صداقة قوية.