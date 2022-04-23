الشرطة الأمريكية: إصابة 3 أشخاص على الأقل جراء إطلاق نار بواشنطن

أعلنت الشرطة الأمريكية، مساء اليوم، الجمعة، عن إصابة 3 أشخاص على الأقل، في حادث إطلاق نار في منطقة فان نيس، شمال غرب العاصمة الأمريكية واشنطن.

الشرطة الأمريكية تصف الحادث بالتهديد النشط

ووصفت الشرطة الأمريكية حادث إطلاق النار بالتهديد النشط، وذلك حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، وحثت الشرطة السكان بالقرب من المنطقة التي شهدت الحادث على "الاحتماء"، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية أن السلطات الأمنية في العاصمة واشنطن تتعامل الآن مع ما وصفته بـ«تهديد نشط» في منطقة الحادث شمال غرب واشنطن.

الشرطة لا تزال تبحث عن مشتبه به مسلح

ولا تزال الشرطة الأمريكية تبحث عن مشتبه به مسلح، وفقًا لما قاله مصدر في إدارة شرطة العاصمة بواشنطن العاصمة.

وشهدت الولايات المتحدة مؤخرا عدة حوادث إطلاق نار، كان من أبزرها حادث إطلاق نار في إحدى محطات القطارات، راح ضحيته عدد كبير من القتلى والجرحى.