مقتل 8 أشخاص في إطلاق نار بمركز تسوق بنيويورك

قال مصدر أمني في الولايات المتحدة الأمريكية، إن 8 أشخاص على الأقل لقوا مصرعم في إطلاق نار بمركز تسوق ببافلو في ولاية نيويورك، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن الأسوشيتدبرس.

الشرطة الأمريكية تؤكد القبض على مطلق النار

وذكرت الشرطة الأمريكية، في وقت سابق، اليوم، أن عدة أشخاص تعرضوا لإطلاق نار بعد ظهر السبت في مركز تجاري في مدينة بافلو بولاية نيويورك، مشيرة إلى أنها تمكنت من إلقاء القبض على مطلق النار.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن هوية الجاني الذي أطلق النار بمركز توبس فريندلي التجاري في مدينة بافلو.

حاكمة نيويورك: مسؤولو الولاية عرضوا تقديم المساعدة

وقالت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول، عبر حسابها على تويتر، إنها تراقب عن قرب حادث إطلاق النار الذي وقع في مركز تجاري ببافلو مسقط رأسها، مشيرة إلى أن مسؤولي الولاية عرضوا على السلطات المحلية تقديم المساعدة.