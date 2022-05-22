حملات مكبرة لمواجهه السناتر التعليمية المخالفة وضبط الأسواق بالجيزة

شنت أجهزة حيي العجوزة والهرم بمحافظة الجيزة حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشارع، ورفع الإشغالات المخالفة، إضافة إلى مواجهة الأنشطة التعليمية المخالفة، وضبط الأسواق، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة.

إغلاق سناتر تعليمية مخالفة ورفع إشغالات بالعجوزة

وكشفت محافظة الجيزة، في بيان، قيام أجهزة حي العجوزة برئاسة اللواء ياسر سامي مدين، بتكثيف حملات ضبط مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التي تمارس أنشطة تعليمية بالمخالفة، لما لها من أضرار على العملية التعليمية.

وأشارت محافظة الجيزة إلى قيام قطاع الرُخص بحي العجوزة خلال الحملات المكبرة بغلق وتشميع منشأة تمارس أنشطة تعليمية بشارع مصطفى العسال بأرض اللواء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتا إلى رفع 426 حالة إشغال متنوعة أثناء حملة مسائية قام بها الحي، شملت قطاع العجوزة وأرض اللواء، تم من خلالها رفع كل الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات لمراجعة تواريخ الصلاحية للسلع

وأكدت محافظة الجيزة، قيام حي الهرم بشن حملات على المطاعم والأسواق والمحال، للتأكد من سلامه الأغذية المقدمة للمواطنين، بالتنسيق مع إدارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة والتغذية بالإدارة الصحية بحملات مكبرة على المطاعم والمحلات والأسواق، لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وضبط المخالفات.

التحفظ على المضبوطات وإعدامها

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الحملات أسفرت عن تمشيط كل المخالفات بالمحال بقطاع هضبة الأهرام، والتأكد من صلاحية اللحوم والدواجن والمنتجات الغذائية، لافتة إلى ضبط حوالي 100 كجم لانشون ومصنعات لحوم غير صالحه للاستخدام الآدمي داخل ثلاجة أحد محال السوبر ماركت، وتم التحفظ على المضبوطات وإعدامها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وذلك بمتابعة من المهندس حسن موافي رئيس حي الهرم.