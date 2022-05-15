حملات مكبرة لمواجهة الإشغالات والتعديات على الطريق العام بالجيزة

واصلت أجهزة مراكز وأحياء ومدن وقرى محافظة الجيزة، حملاتها المكبرة لإعادة الانضباط بالشارع، لمنع ظاهرة الإشغالات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات المباني، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشأن تكثيف الحملات صباحا ومساء بكل القطاعات التابعة.

رفع ومصادرة 145 حالة إشغال ثابت ومتحرك في إمبابة

وأعلنت محافظة الجيزة، في بيان صادر عنها، قيام قطاع إشغالات المنيرة الغربية «إمبابة» بحي شمال الجيزة بعمل حملة إشغالات تم فيها إزالة ورفع ومصادرة 145 حالة إشغال ثابت ومتحرك، لافتا إلى أنه تم إيداع المخالفات والمضبوطات بمخازن الحي تحت إشراف ومتابعة أشرف بكر رئيس الحي، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

تواصل الحملات الدورية لإزالة التعديات بالوراق

وأشارت محافظة الجيزة، في البيان، إلى قيام أجهزة حي الوراق، بمتابعة من اللواء زكي ممدوح سلام رئيس الحي الوراق، بشن حملة إشغالات صباحية شملت شارع كورنيش النيل بالوراق وشارع الإسكان، ما أسفر عن رفع 126 حالة إشغال، مع اتخاذ اللازم ضد المخالفين، وتم مصادرة الإشغالات ضمن سلسلة الحملات الدورية التي يقوم بها الحي لرفع الإشغالات وإزالة للتعديات من الطريق العام.

مصادرة إشغالات المنشآت التجارية

وقالت محافظة الجيزة، إن أجهزة مدينة منشأة القناطر كثفت حملات رفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام، والتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق للمحال العامة، تحت قيادة محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشاة القناطر، لافتا إلى تنفيذ حملة ليلية بشوارع عاطف السادات والمحطة والرياح البحيري وكوبرى الجلاتمة، ما أسفر عن تحرير 16 محضر إشغال للطريق العام، وعدم التزام بمواعيد الغلق، مع مصادرة الإشغالات للمنشآت التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية.

إزالة 3 محلات مخالفة مقامة بدون ترخيص بالواحات البحرية

وقامت أجهزة مركز الواحات البحرية بإزالة ثلاث محلات مخالفة مقامة بدون ترخيص على مساحة 60م2، مسقوفة بالصبة الخرسانية بمدينة الباويطي، إضافة إلى إزالة تعد عبارة عن منشآت وغرف في المهد على مساحة 130م2 بقرية منديشة، بمتابعة من الدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات.