إزالة 27 حالة تعدٍ في حملات مكبرة بمراكز وقرى محافظة الجيزة

شدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على رؤساء أحياء ومراكز ومدن المحافظة، بمتابعة ورصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء والإزالة الفورية للتعديات التي يتم ضبطها، مؤكدا على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وعدم التهاون في فرض هيبة القانون، وتطبيقه على الجميع دون استثناء.

وأشارت محافظة الجيزة في بيان، إلى أن تكليفات المحافظ تأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، ومواجهة جميع أشكال التعديات على الأراضي.

إزالة 10 تعديات على أراض زراعية بالعياط

وأشار بيان المحافظة إلى متابعة محافظ الجيزة لجهود مراكز ومدن العياط ومنشأة القناطر وأبو النمرس وأطفيح وحي الطالبية في التصدي لعدد 27 حالة بناء مخالف وتعدي، لافتا إلى قيام مركز ومدينة العياط بإزالة 10 حالات تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بمساحة 17 ألف متر مربع.

كما شملت الحملات، إزالة حالة تعدي على أراض زراعية بعزبة فضل بطهما، بمساحة 120 مترا، بالإضافة إلى إزالة تعديات على أراضي أملاك دولة، عبارة عن سملات وشدة خشبية تمت إزالتها بالكامل بزاوية أبوسويلم التابعة للوحدة المحلية بالقطوري، بمساحة حوالي أربعة فدان 16800 متر تقريبا، كما تم إزالة 8 حالات تعدي بالبناء على أراضي أملاك دولة ولاية الصرف، بإجمالي مساحة 128 متر مربع، وتضمنت 6 حالات بمنطقة العبسي وقرية بدسا في نطاق الوحدة المحلية ببرنشت، بالإضافة إلى حالة بقرية بيدف بطهما.

التصدي لتعديات على الأراضي الزراعية بأطفيح

وقالت محافظة الجيزة، إن جهود التصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية بأطفيح، شملت إزالة 4 حالات تعدي بمساحه 625 مترمربع في قرى منشأة سليمان والحلف الشرقي.

وتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جهود مركز ومدينة منشأة القناطر في إزالة 3 حالات تعدي على ترعة منشأة رضوان بمساحة 540 متر مربع ناحية المنصورية، بالإضافة إلى إزالة 5 حالات تعدي على ترعة ديل المنصورية بمساحة 358 مترا بقرية برقاش.

وفي مركز ومدينة أبو النمرس، تم إزالة مخالفات بناء بالعقار رقم 6 شارع حسن داوود عزبة الفوكس، عبارة عن سقف وعمدان بالدور الثاني فوق الأرضي، وتم إزالة سقف الدور بالكامل في المهد بمساحة حوالي 65 مترا، بالإضافة إلى إزالة مخالفة بالعقار رقم 6 شارع شبطة، عبارة عن سقف بالدور الثاني فوق الأرضي، وتم إزالة سقف الدور بالكامل في المهد بمساحة 90 مترا.

كما قام حي الطالبية بإزالة سقف لدور مخالف بالعقار 28 في شارع حلمي عمران بالقطاع الجنوبي وآخر بالقطاع الشمالي.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أنه جاري متابعة ورصد حالات التعديات، وستتم الإزالة الفورية لأي حالة تعدي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء.