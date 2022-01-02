ضبط 2254 قضية تموينية بإجمالي 75 طنًا خلال شهر في محافظة الجيزة

تمكنت أجهزة محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مباحث ومديرية التموين، من ضبط 2254 قضية تموينية متنوعة خلال الشهر الماضي، بإجمالي مضبوطات حوالي 75 طنًا، وذلك في إطار الحملات التي شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.

المحافظ يوجه بشن حملات للرقابة

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري، بشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع صور الغش التجاري، والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ضبط 17 قضية متنوعة

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من العميد رماح عرفه مدير مباحث التموين بالجيزة، عن مجهودات الإدارة خلال الشهر الماضي، والتي شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة، ففي مجال الغش التجاري والتدليس، أسفرت الحملات عن ضبط 17 قضية متنوعة بإجمالي مضبوطات حوالي 74 طنًا، عبارة عن طحينه وسمسم و مخللات ومطهرات ودقيق وسكر وشيكولاته وزبدة فول سوداني وجبن وموتزريلا وكاتشب ومايونيز ومنتجات البان وصلصة وزيوت وخل تفاح وباتية وغيرها، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

469 قضية بترولية و942 قضية للبدالين التموينين

وتضمّن التقرير ضبط 75 قضية في مجال المطاحن والمخابر البلدية، تنوعت ما بين قضايا تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم، وعدم حمل شهادة صحية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص الوزن، وإدارة مخبز بدون ترخيص إضافة إلى ضبط 469 قضية في مجال المواد البترولية، لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع أسطونات البوتاجاز بأكثر من السعر الرسمي، وتجميع والاستيلاء على مواد بترولية مدعمة من قبل الدولة وفي مجال المحال العامه، ضُبطت 942 قضية وفي مجال البدالين التموينين تم ضبط 44 قضيه لعدم الإعلان عن الأسعار.