الرئيس الأمريكي يحذر: مرض جدري القرود مصدر قلق

أفادت شبكة « سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل منذ قليل، إن الرئيس الأمريكي يصف جدري القردة بأنه «مصدر قلق»، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، توجه أمس الأول في زيارة إلى كوريا الجنوبية، والتي من المقرر خلالها أن يزور مركز عمليات القوات الجوية جنوب العاصمة «سول» يرافقه رئيس كوريا الجنوبية «يون سيوك-يول».

وكان مرض جدري القرود انتشر في عدة دول حول العالم منها الكونغو واليونان وسويسرا، ومن المتوقع أن تعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعاً لمناقشة انتشار مرض جدري القردة في عدد دول .