مستشار الرئيس: جدري القرود «غير مميت» وحصاره يتطلب التشديد في المطارات

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن «جدري القرود» هو مرض فيروسي يبدأ بطفح جلدي في الوجه ثم ينتشر لأجزاء كبيرة من الجسم، لكن حتى الآن لا يمكن التصريح بقول إنه وباء عالمي، موضحًا أنه مرض يتم الشفاء منه بالعلاج، محذرًا في الوقت ذاته من هذا المرض «لو حالة موجودة في المجتمع ممكن بالاتصال المباشر أو غير المباشر يحدث انتشار لهذا المرض».

الاحتياطات الوقائية تستلزم تشديد المطارات

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة والناس»، أن الاحتياطات الوقائية تستلزم تشديد المطارات «هو بالفعل فيه تشديد حاليا في الرقابة في الموانئ والمطارات من القادمين إلى مصر، إحنا الأسبوع اللي فات دخل 509 آلاف شخصية من العالم مصر، سواء جايين للسياحة أو أغراض أخرى في مصر».

الترقب والترصد والحذر مع القادمين من الخارج أمر مهم للغاية

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الترقب والترصد والحذر مع القادمين من الخارج أمر مهم للغاية، ومتابعتهم من خلال «كارت صحي يتعمل ويتابعوا الأشخاص الجايين سواء إقامة منزلية أو إقامة فندقية، الحاجة المهمة مراقبة أي حيوانات تيجي من الخارج، لو فيه قرود بتيجي لأي سبب يبقى فيه مراقبة شددية جدا ومتابعتها من الحجر الصحي»، موضحًا أن المرض له علاج خلال أسبوعين أو 3 وبعدها تشفى الحالة تماما، وهو ليس مميتا.