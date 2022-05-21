مستشار الرئيس: جدري القرود قد ينتقل من إنسان لآخر.. انتشر في 12 دولة

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أبرز المعلومات عن مرض جدري القرود، إذ ذكر أنه في الأزمنة الماضية كان هناك مرض يُسمى جدري، وكان خطيرا للغاية، إذ كان هذا المرض يُسبب أوبئة عالمية، «وباء كان قاتل، نسبة الوفيات بتاعته كانت كتيرة جدًا، الجدري اللي كان موجود زمان كان جدري بشري، واختفى تمامًا من على الأرض بفضل التطعيمات واللقاحات التي تم اتخاذها لصد هذا الوباء».

في يوم 13 مايو 2022 بدأ البعض يتحدث عن جدري القرود

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، الذي يُقدمه الإعلامي خيري رمضان، على شاشة «القاهرة والناس»، أنه في يوم 13 مايو 2022 بدأ البعض يتحدث عن جدري القرود، كون مصدرة القرود، إذ أن الجدري اختفى تمامًا من الإنسان لكنه ما زال موجودا لدى القرود، مؤكدًا أن عدد البلاد التي رصدت إصابات بها من «جدري القرود» حوالي 12 دولة، وعدد الحالات مجمعة التي تم رصدها 80 حالة.

الحالات بدأت في نيجيريا ثم رصدت أيضًا في بريطانيا والبرتغال وإسبانيا

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الحالات بدأت في نيجيريا ثم رصدت أيضًا في بريطانيا والبرتغال وإسبانيا ودول أخرى، إذ يتم انتقال المرض من خلال الاحتكاك المباشر أو غير المباشر مع القرود، ويعطي هذا المرض أعراضا مشابهة تمامًا لمرض الجدري البشري، مؤكدًا أن خطورته تكمن في إمكانية انتقاله من إنسان لإنسان، وينتج عنده أعراض سخونية وطفح جلدي.