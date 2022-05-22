إسرائيل تعلن تسجيل ثاني حالة اشتباه بمرض جدري القرود

في خبر أثار القلق في إسرائيل، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، عن اكتشاف حالة ثانية مُشتبه إصابتها بمرض جدري القرود، والذي ظهر في الأونة الأخيرة.

التزود بأدوية لمواجهة جدري القرود

ووفقًا لما ذكرته وزارة الصحة الإسرائيلية، تجري تل أبيب استعدادات للتزود بالأدوية المُخصصة لمعالجة مرض جدري القرود، وخصوصًا بعد اكتشاف الحالة الأولى التي عادت في الفترة الأخيرة من غرب أوروبا.

الطاقم الإسرائيلي المُكلف بالتعامل مع مثل هذه الأوبئة أوصى بتزود إسرائيل بالأدوية المُخصصة لمعالجة مرض جدري القرود، وذلك لمحاولة الحد من مخاوف خطورة ذلك المرض.

توجيهات لوزارة الصحة الإسرائيلية لمواجهة جدري القرود

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الطاقم اجتمع، ليلة أمس، لبلورة توجيهات يتم تقديمها لوزارة الصحة الإسرائيلية بشأن التعامل مع جدري القرود، وذلك عقب اكتشاف الإصابة الأولى التي جاءت من غرب أوروبا، كما وصفت حالته بالطفيفة ويعاني من الطفح الجلدي.

ووفقًا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية «مكان» تجري وزارة الصحة الإسرائيلية، بأدوية ولقاحات لها علاقة بمرض جدري القرود، تحسبًا لزيادة عدد الحالات في الفترة المقبلة.

مرض جدري القرود

وتشمل أعراض مرض جدري القرود آلام في العضلات وتورم وآلام في الظهر والصداع، بالإضافة إلى طفح جلدي في الأيام الثلاثة الأولى من ظهور الحمى، ويبدأ على الوجه وينتقل إلى أجزاء في الجسم مثل باطن القدمين وراحة اليدين.

ويتسبب الطفح الجلدي المصاحب لمرض جدري القرود حكة شديدة، وبعد مرور عدة مراحل تتقشر الجحافل وتسقط، ومدة العدوة من أسبوعين إلى 4 أسابيع، وفي الأغلب تختفي من نفسها.

أما عن الأدوية التي من شأنها أن تساعد في علاج مرض جدري القرود، لا توجد في الوقت الحالي علاجات مؤكدة وآمنه رغم أن كل حالاته تعد بسيطة.