جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حملة مداهمات واعتقالات في العديد من النواحي بالضفة الغربية المُحتلة.

اعتقالات بيت لحم

ووفقًا لما نقلته وكالة «معا» الفلسطينية عن مصادر محلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين يزن محمود طقاطقة ومحمد إبراهيم بعد اقتحام منزليهما وتفتيش محتوياتهما ببلدة بيت فجار الواقعة جنوب بيت لحم في الضفة الغربية.

اعتقالات رام الله والبيرة

واعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين من البيرة ورام الله، وهم عوض جمعة حماد (45 عاما)، ومحمود ماهر حماد (19 عاما)، ومحمد عزت حماد (28 عاما)، وعبادة حسام حماد (29 عاما)، أثناء تواجدهم عند مدخل بلدة سلواد، شرق المدينة، والمواطن الفلسطيني محمد عبد القادر نوفل لدى مدخل قرية راس كركر غرب محافظة رام الله.

اعتقالات نابلس

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية في فلسطين، بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم عين بيت الماء غرب نابلس، وداهمت منزل الأسير المحرر هلال شاهين، وفتشته وعبثت بمحتوياته، فضلًا عن اعتقال والده محمد شاهين، بعد البحث عن نجله هلال والفشل في العثور عليه.